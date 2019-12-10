Степаненко напомнила Петросяну о суде после слухов о свадьбе

Артистка Елена Степаненко рассказала о переделе имущества с экс-супругом, юмористом Евгением Петросяном.

После слухов о свадьбе Петросяна с помощницей Татьяной Брухуновой Степаненко подтвердила, что суд продолжается, но повлияет ли на него личная жизнь Петросяна, неизвестно. «Пожелайте счастья, здоровья молодым и все. И пускай живут счастливо в конце концов», — цитирует Степаненко сайт kp.ru. «Пусть они живут своей жизнью. А наше судебное дело будет идти своим чередом. Как скажет суд, так и будет», — сказала артистка.

В ноябре 2018 года Евгений Петросян и Елена Степаненко, прожившие в браке 33 года, развелись. Ранее в прессе появились слухи о новом, пятом браке Петросяна.

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