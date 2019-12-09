Обнародован первый трейлер «Чудо-женщины: 1984»

Кинокомпания Warner Bros. Pictures показала трейлер новой части «Чудо-женщины», где главную роль сыграла израильская актриса Галь Гадот. Видео опубликовано на YouTube-канале концерна.

На это раз зрителей ждут приключения «Чудо-женщины» в 1984 году. Злодея в картине сыграет чилийско-американский актер Педро Паскаль.

«Новая эра чудес начинается», — гласит подпись к ролику.

Дата выхода фильма запланирована на 5 июня 2020 года.

«Чудо-женщина» вышла в июне 2017 года и заработала только в американском прокате $410 млн.

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