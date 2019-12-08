Валерия рассказала о ДТП с участием сына

Певица Валерия прокомментировала сообщения о ДТП с участием ее сына Арсения Шульгина под Петербургом. Об этом сообщает РЕН.

Она заявила, что знала о планах сына посетить Петербург. Певица добавила, что почувствовала что-то плохое и позвонила ему.

В ответ Арсений сказал Валерии, что у него все в порядке, только повреждена губа. В этот момент артистка поняла, что произошла авария.

«Как-то вот прям чутье у меня было. Я позвонила через 5 минут после аварии», — сказала Валерия.

Уточняется, что Шульгин только собирался познакомить маму с девушкой, которая также попала в аварию и сломала руку. Девушке предстоит операция в Москве.

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