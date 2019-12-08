Путин отметил непревзойденное актерское мастерство Фрейндлих

Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем актрису театра и кино Алису Фрейндлих. Телеграмма размещена на сайте Кремля.

«Уважаемая Алиса Бруновна! Примите тёплые поздравления с юбилейным Днём рождения. Вы по праву снискали высокое профессиональное признание, а главное – искреннюю, непреходящую любовь поклонников театра и кинематографа», — сказал президент.

Он добавил, что Фрейндлих восхищает публику талантом и непревзойденным актерским мастерством.

В заключении Путин пожелал успехов, благополучия и здоровья.

Алисе Фрейндлих исполнилось 85 лет.