Ротару заявила со сцены, что скучала по российской публике

Певица София Ротару выступила на фестивале «Песня года — 2019» в Москве, передает РИА «Новости».

«Я очень по вам скучала», — обратилась исполнительница к залу со сцены.

В 2018 году Ротару отказалась от выступления на программе «Песня года», заявив, что из-за введения на Украине военного положения она не хочет «провоцировать радикально настроенных соотечественников». Осенью 2019 года она сообщила о возвращении на российскую сцену и участии в записи концерта «Песня года», что вызвало критику в адрес певицы.

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