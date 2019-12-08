Николай Басков рассказал о реакции Софии Ротару на травлю
Певец Николай Басков рассказал о реакции Софии Ротару на травлю, которая началась после того, как она сообщила о планах возобновить выступления в России. Об этом пишет издание Super.
По его словам, певица была подавлена, когда узнала об этом.
«Какие-то люди в один момент захотели перечеркнуть все, что она делала 50 лет для нашей российской, советской эстрады, это неправильно», – сказал Басков.
При этом он попросил проявить уважение к прошлому Ротару.
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