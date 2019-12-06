Лидер «Ногу свело!» назвал причины деградации россиян

Лидер рок-группы «Ногу свело!» Максим Покровский в беседе с 66.ru рассказал о своем переезде в США и отношении к российской нации.

По словам Покровского, переехать его подтолкнули не только политические взгляды — не главная причина переезда. «Смотрите, я стою ногами одновременно на двух континентах. Это сложно физически и морально, но безумно увлекательно. Получается, что нахожусь в двух местах одновременно», — рассказывает Покровский.

Покровский уверен, что над «российским народом совершилось много опытов», поэтому нация деградирует, несмотря на свой талант. «Народ убивает алкоголизм, смертность, нищета. Нация деградирует. Просто она хорошая и сильная, поэтому ее убивают, а она выживает», — заявил Покровский, выразив уверенность, что ради изменений необходима смена власти.

Максиму Покровскому 51 год. В США живет с женой, сыном и дочерью.

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