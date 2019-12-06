Зрителям не понравился трейлер «Мулан» без дракона

Трейлер фильма студии Walt Disney «Мулан» пришелся по вкусу не всем зрителям, сообщает РИА «Новости».

В экранизации мультфильма 1998 года поклонники не увидели любимых персонажей — светлячка, дракона Мушу и некоторых других. «А где светлячок и Мушу?», «Все здесь говорят о говорящем драконе, но я больше всего переживаю за то, что в фильме не будет одной из моих самых любимых историй», «Где бабушка Мулан?», — делятся пользователи соцсетей.

Российская премьера «Мулан» состоится 26 марта 2020 года.

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