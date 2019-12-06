Земля готовится к атаке инопланетян в новом трейлере «Вторжения»
В сети появился новый трейлер фильма «Вторжение» Федора Бондарчука.
Картина стала продолжением фильма «Притяжение». Главные роли сыграли Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров, Юрий Борисов, Сергей Гармаш и Олег Меньшиков.
По сюжету, к героине Ирины Старшенбаум приковано повышенное внимание ученых и военных из-за контакта с инопланетянами. Кроме того, Земля готовится к вторжению инопланетян.
Премьера «Вторжения» состоится 1 января 2020 года.
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