Земля готовится к атаке инопланетян в новом трейлере «Вторжения»

В сети появился новый трейлер фильма «Вторжение» Федора Бондарчука.

Картина стала продолжением фильма «Притяжение». Главные роли сыграли Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров, Юрий Борисов, Сергей Гармаш и Олег Меньшиков.

По сюжету, к героине Ирины Старшенбаум приковано повышенное внимание ученых и военных из-за контакта с инопланетянами. Кроме того, Земля готовится к вторжению инопланетян.

Премьера «Вторжения» состоится 1 января 2020 года.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Disney показал первый тизер сиквела «Последнего богатыря»

Disney выпустили новый трейлер «Мулан» на русском языке

Вышел полный трейлер нового фильма о Бонде