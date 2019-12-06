Бри Ларсон стала самой популярной актрисой 2019 года
Топ-10 самых популярных актеров и актрис 2019 года появился на портале IMDb.
Самой популярной актрисой года признала Бри Ларсон, представшая в роли Капитана Марвел в именном фильме супергероини.
На втором месте оказалась Эрин Мориарти — исполнительница роли супергероини Старлайт в сериале «Пацаны».
На третьей строчке расположилась Эмилия Кларк, сыгравшая Дейнерис Таргариен в сериале «Игра престолов».
Замкнул топ-10 Хоакин Феникс — исполнитель главной роли в фильме «Джокер».
Рейтинг был составлен на основе поисковых запросов на портале за 2019 год.
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