Disney выпустили новый трейлер «Мулан» на русском языке

Disney выпустили новый официальный трейлер на русском языке киноверсии мультфильма «Мулан». Ролик размещен на странице YouTube.

Согласно трейлеру, в киноленте сохранится оригинальный сюжет мультфильма, который был выпущен в 1998 году.

По сюжету, китайский император издает указ о призыве на службу имперской армии одного мужчины из каждой семьи для защиты страны от северных захватчиков. Старшая дочь почетного воина Мулан решается идти на службу вместо больного отца. Девушка выдает себя за мужчину и обманом попадает в армию, с которой идет в опасный поход.

Режиссером картины выступила Ники Каро, снявшая «Жену смотрителя зоопарка», а главную роль играет Лю Ифей, ранее снимавшаяся в «запретном царстве».

В России премьера фильма состоится 25 марта 2020 года.

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