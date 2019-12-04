Пельш заявил, что выйдет на работу 5 декабря

Российский телеведущий Валдис Пельш в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что намерен выйти на работу 5 декабря.

Ранее в СМИ появились сообщения о его экстренной госпитализации и операции, проведенной ведущему.

«Я не нахожусь в реанимации, я в палате. У меня плановое обследование. Люди в моем возрасте после 50 лет проходят плановое обследование. Повторяю еще раз: я не люблю и не считаю нужным комментировать свое здоровье. Скажу вам так: завтра я выхожу на работу. Это значит, что чисто гипотетически мы с вами можем встретиться и выпить кофе», — сказал Пельш корреспонденту «Газеты.Ru».

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