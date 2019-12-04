Вышел полный трейлер нового фильма о Бонде

На официальном YouTube-канале «бондианы» опубликован первый трейлер нового фильма о суперагенте Джеймсе Бонде «Не время умирать».

Картина будет 25-й в серии. В ролике, длящемся две с половиной минуты, показаны взрывы, перестрелки, прыжок Джеймса Бонда в исполнении Дэниела Крейга с виадука и гигантский прыжок на мотоцикле.

Фильм был снят в Лондоне и на Ямайке, в Норвегии и Италии. Главные роли сыграли Рэйф Файнс, Бен Уишоу, Наоми Харрис, Леа Сейду, Рами Малек и др.

Российская премьера фильма запланирована на 9 апреля 2020 года.

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