Михалков отказался снимать Пугачеву в образе комической старухи

Режиссер Никита Михалков отказался снимать народную артистку СССР Аллу Пугачеву в образе комической старухи, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кинематографиста.

В одном из последних интервью Пугачева посетовала, что Михалков сначала пообещал снять ее в кино, а после потребовал, чтобы она сперва стала старухой, а потом уже играла такие роли. «Милая Алла. Я считаю, что намного важнее, чем сыграть у меня комическую старуху, то, что ты остаешься такой же красивой, молодой и талантливой, как всегда. А уж старуху-то сыграть — ты всегда успеешь, это дело наживное», — обратился к артистке режиссер.

Алла Пугачева — лауреатка Госпремии РФ, певица и актриса, в 2019 году отпраздновала 70-летие и дала юбилейные концерты в Москве и Минске. На сцену Пугачева пообещала вернуться в 80 лет.

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