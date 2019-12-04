Певцов в образе Сталина погнал Познера из России

Актер Дмитрий Певцов в образе покойного руководителя Советского государства Иосифа Сталина раскритиковал телеведущего Владимира Познера.

У себя в Instagram Певцов опубликовал ролик, в котором говорит с акцентом и упоминает слова Познера о том, что женщина должна иметь право на аборт, а определенный процент людей рождается со склонностью к гомосексуальности. «Если бы это была норма, тебя бы не было на свете», — утверждает Певцов не выходя из образа и добавляя, что Познер — чужой в России. «Так манипулировать человеческими мозгами может только предатель, не надо здесь жить», — отрезал актер.

Ранее Дмитрий Певцов высказался против Познера в одном из интервью, назвав его «врагом России».

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