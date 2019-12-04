Скорсезе снимет фильм об индейцах с Леонардо Дикаприо и Робертом Де Ниро

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Леонардо Ди Каприо и Мартин Скорсезе во время фотосессии в Нью-Йорке, 2013 год Леонардо Ди Каприо и Мартин Скорсезе во время фотосессии в Нью-Йорке, 2013 год
Леонардо Ди Каприо и Мартин Скорсезе во время фотосессии в Нью-Йорке, 2013 год
Victoria Will/Invision/AP

Американский режиссер Мартин Скорсезе в 2020 году займется съемками своего нового фильма, одни из главных ролей в котором исполнят Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро. Об этом сообщает Collider.

Как стало известно, он намерен снять ленту по мотивам книги писателя Дэвида Гранна «Убийство лунного цветка», в которой рассказывается о загадочных убийствах представителей племени осейджи в американском штате Оклахома, после того как на их земле нашли нефть.

Отмечается, что старт съемок намечен на март.

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