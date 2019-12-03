Певцов назвал Познера врагом России за поддержку абортов

Актер Дмитрий Певцов в беседе с порталом «Царьград» назвал телеведущего Владимира Познера «врагом России».

Певцов раскритиковал слова Познера в поддержку абортов о том, что криминализация абортов — это «возврат в Средневековье» и инициатива «мракобесов». «То есть мракобесами Познер называет тех, кто против ЛГБТ и против абортов. А это значит, люди против прогресса, против науки, против просвещения»», — сказал актер, добавив, что считает гомосексуализм отклонением и «Божьей карой».

По мнению Певцова, Познеру «наплевать на Россию». «Он не русский по духу. Это — враг России. Человек, который хочет, чтобы она вымерла», — отрезал Певцов.

Владимиру Познеру 85 лет. Он ведет авторскую программу «Познер» на Первом канале.

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