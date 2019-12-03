Анимацию мюзикла «Кошки» изменили после резкой критики трейлера

Анимация мюзикла «Кошки» в фильме будет отличаться от той, которую зрители увидели в первых трейлерах картины.

Об этом режиссер Том Хупер рассказал в интервью Empire. По словам Хупера, негативный отклик на трейлеры удивил его. «Я был потрясен, я совсем не думал, что там есть что-то противоречивое. Забавно, что «Кошки» стали темой для обсуждения номер один в мире, по крайней мере, на несколько часов», — сказал он.

Хупер заверил, что после выхода трейлера художники продолжили работать над анимацией, а зрительский фидбэк помог исправить недочеты. «Мы закончили съемки в марте, и все визуальные эффекты были на ранней стадии. Некоторые резкие комментарии помогли найти ключ к тому, как можно усовершенствовать результат», — отметил режиссер, добавив, что в фильме зрители увидят, что дизайн кошек поменялся.

Киноадаптация мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера расскажет о племени кошек, которое собирается на ежегодный роскошный бал и выбирает кошку, которая попадет в кошачий рай.

В фильме снялись Идрис Эльба, Тейлор Свифт, Иэн Маккеллен, Джуди Денч и др. Российская премьера «Кошек» запланирована на 2 января 2020 года.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Вышел первый трейлер фильма «Кошки»

— Стала известна стоимость перерисовки «Соника»

— Опубликован трейлер «Соника в кино» с перерисованным ежом