Дочь Началовой отпраздновала первый день рождения без мамы

Дочь певицы Юлии Началовой и футболиста Евгения Алдонина Вера отпраздновала 13-летие.

Фотографию дочки Алдонин разместил у себя в Instagram. «Сегодня старшенькой 13! Верочка, мы тебя очень любим!» — подписал совместный кадр с дочерью спортсмен.

Юлия Началова скончалась в возрасте 38 лет в марте 2019 года. После смерти матери девочка много времени проводит с семьей отца. У Алдонина и его супруги Ольги двое общих детей: Артем и новорожденная Анжелика.

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