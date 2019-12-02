Опубликован тизер 25-го фильма о Джеймсе Бонде

На YouTube опубликован новый тизер фильма «Не время умирать» — 25-й картины киносаги о суперагенте Джеймсе Бонде.

Ролик длится 14 секунд. В нем, в частности, можно увидеть Дэниела Крэйгом, который в последний раз в своей карьере сыграл Бонда.

Авторы фильма пообещали, что полный трейлер картины будет обнародован 4 декабря.

В российский прокат «Не время умирать» выйдет 9 апреля 2020 года.

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