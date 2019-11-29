Пугачева поделилась планами дать юбилейный концерт в 80 лет

Народная артистка СССР Алла Пугачева рассказала о планах дать юбилейный концерт в честь 80-летия. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, в 80 лет она сделает концерт из старых и любых песен. Она добавила, что если не сможет петь, то ее подхватит зал.

Пугачева отметила, что 80 лет – это большая мотивация, чтобы жить дальше и следить за здоровьем.

Артистка напомнила, что в 60 лет она заявила о прекращении концертной деятельности. При этом в 70 лет она дала концерт по случаю своего юбилея.

«Юбилей, да, могла бы и в юбилей ничего не делать. Но у меня была мотивация: я хотела бы, чтобы этот концерт был снят на кино, чтобы он остался у моих маленьких детей, чтобы они видели меня такую, как они меня видят сейчас в свои годы», — сказала певица.

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