Плющенко и Рудковской пришлось усилить охрану сына из-за угроз

Продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко после угроз в адрес сына усилили охрану, передает издание «Дни.ру».

Была усилена и личная, и домашняя охрана.

«Я убеждена, что эти угрозы пишут абсолютно больные люди, поэтому никогда не знаешь, что от них ожидать», – заявила Рудковская в эфире своего реалити-шоу «ЯнаСупер».

«Я попросил усилить безопасность моей академии, поставил своих ребят. Обезопаситься – это важно», — добавил Евгений Плющенко. Плющенко также рассказал, что ему угрожали — по его словам, полиция задержала женщин, обещавших облить его кислотой.

Яна Рудковская и Евгений Плющенко состоят в браке с 2009 года. Воспитывают общего сына Сашу.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Рудковская пресекла слухи об изменах Плющенко

— Рудковская и Плющенко обратились в полицию после угроз в адрес сына

— Сыну Рудковской и Плющенко поступают угрозы