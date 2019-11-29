Звезду сериала «Солдаты» Вячеслава Гришечкина избили в Москве
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В Москве неизвестные избили советско-российского и актера театра и кино Вячеслава Гришечкина. Об этом сообщает РЕН-ТВ.
Как отмечается, инцидент произошел на улице Миклухо-Маклая в ночь на 29 ноября.
Гришечкин подал заявление в полицию. Врачи диагностировали у него травму головы, от госпитализации артист отказался.
Актер сообщил, что чувствует себя хорошо.
«Глупости, полные глупости», - сказал Гришечкин.
В настоящее время полиция проводит проверку.
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