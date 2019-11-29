Застрявший в унитазе самолета сын Сафронова не обратится в суд, заявил адвокат
Сын художника Никаса Сафронова — пианист Лука не подаст в суд на пассажира, который запечатлел на видео инцидент, случившийся с ним в туалете самолета Казань – Москва. Об этом сообщает портал Nation News со ссылкой на адвоката Сергея Жорина.
Юрист считает, что Сафронов-младший не сможет отсудить у людей необходимую моральную компенсацию.
«Я очень давно знаю Луку, и не думаю, что он будет искать человека, который выложил это фото, выигрывать у него суд. Он очень отходчивый человек, добрый. Он заводится, потом успокаивается», — сказал Жорин.
Он добавил, что сын художника сможет максимум остудить у пассажира по 50 тысяч рублей за нарушение права на изображение, а также за вмешательство в частную жизнь.
Ранее сообщалось, что Сафронов-младший застрял в унитазе, после чего он позвал на помощь экипаж и других пассажиров.
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