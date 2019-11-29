СМИ: Татьяна Доронина попала в больницу
Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Максима Горького Татьяна Доронина оказалась в больнице. Об этом сообщает издание «Дни.ру».
По имеющейся информации, она ведет затворнический образ жизни, не появляется на публике, а также не берет телефонную трубку.
Со слов друзей и коллег Дорониной, у нее имеются проблемы со здоровьем. Кроме того, они сообщают, что из-за стресса актриса потеряла в весе 20 кг.
Ранее Доронина ушла с поста худрука МХАТа и стала президентом этого культурного учреждения.
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