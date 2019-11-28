Возбуждено дело против обманувших писательницу Маринину строителей

Столичная полиция возбудила уголовное дело против строителей, обманувших москвичку, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря московского главка МВД Юрия Титова.

По словам осведомленного источника в правоохранительных органах, обманутой оказалась автор детективов Александра Маринина, которая планировала сделать косметический ремонт в квартире. «Заявитель заключила договор подряда на производство необходимых ремонтных работ с индивидуальным предпринимателем, произведя полную оплату. Однако в указанный срок договорные обязательства исполнителем выполнены не были», — уточнили в главке.

Бригада покинула объект, не завершив работу. Заказчица расторгла договор в одностороннем порядке в связи с нарушением сроков его исполнения, дело возбуждено по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».

Александре Марининой 62 года. С 1992 года издала несколько десятков книг в детективном жанре.

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