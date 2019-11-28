Картина Гончаровой «Испанка» ушла с молотка за $1,2 млн на аукционе русского искусства в Лондоне

По итогам торгов предметами русского искусства в Лондоне суммарная выручка аукционного дома MacDougall's составила больше $5,1 млн. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Топ-лотом стала работа авангардистки Натальи Гончаровой — двухметровое полотно «Испанка», которое было продано за $1,2 млн. Изначально оно оценивалось в $1 млн – $1,5 млн.

Картина «Испанка» является одной из поздних работ художницы. Она вошла в знаковый цикл «испанок», которых Гончарова писала в 1910-1930-х.

Также были проданы работа Портрет моего отца» русского художника Павла Челищева за $725 тыс. и графическая работа «Киноплакат к фильму «Борьба гигантов» за $ 92,45 тыс., являющаяся единственным сохранившимся образцом работы Ивана Клюна для киноиндустрии.

Аукцион проходит в рамках недели торгов предметами русского искусства в Лондоне.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Картина Родченко ушла с молотка за £3,7 млн

— Серебрякова обошла Айвазовского — Картины Рериха и Шишкина проданы в Лондоне за $1,9 млн каждая