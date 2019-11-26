Россия предложила помощь в поиске пропавших сокровищ в Дрездене
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Глава Совета по русскому языку при президенте России Владимир Толстой заявил, что страна предложила помощь ФРГ в поисках украденных сокровищ из «Зеленого свода». Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, нельзя не помочь, так как кражи в музеях воспринимаются в мире как личная трагедия.
Также Толстой выразил надежду, что сокровища смогут найти в сохранности.
«Любая утрата наследия — это огромная трагедия для мировой культуры», — пояснил Толстой.
Уточняется, что преступление произошло в исторической части коллекции. Сумма ущерба устанавливается.
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