Россия предложила помощь в поиске пропавших сокровищ в Дрездене

Глава Совета по русскому языку при президенте России Владимир Толстой заявил, что страна предложила помощь ФРГ в поисках украденных сокровищ из «Зеленого свода». Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, нельзя не помочь, так как кражи в музеях воспринимаются в мире как личная трагедия.

Также Толстой выразил надежду, что сокровища смогут найти в сохранности.

«Любая утрата наследия — это огромная трагедия для мировой культуры», — пояснил Толстой.

Уточняется, что преступление произошло в исторической части коллекции. Сумма ущерба устанавливается.

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