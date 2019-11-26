Шнуров назвал российское общество дико агрессивным
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Российский музыкант Сергей Шнуров назвал россиян агрессивными из-за того, что они неправильно используют энергию. Об этом он сказал на телеканале «Россия-24».
«К сожалению, общество у нас стало дико агрессивное», — начал Шнуров.
По его мнению, люди не выплескивают психическую энергию в созидательный труд. От этого энергия становится разрушительной и агрессивной.
«Излучая позитив или излучая негатив, мы ничего не решим», — полагает Шнуров.
Он добавил, что агрессия россиян может прекратиться только, если люди будут верить в будущее России и решать созидательные задачи.
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