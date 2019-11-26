Клип Лободы и Линдеманна набрал более полутора миллионов просмотров

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Клип группы немецкого рок-музыканта Тилля Линдеманна Lindemann под названием Frau & Mann за три дня набрал более 1,5 млн просмотров на YouTube, сообщает РИА «Новости»

В съемках клипа приняла участие украинская певица Светлана Лобода. По сюжету, ее героиню пытается изнасиловать герой Линдеманна — директор завода. Клип для немецких музыкантов снял Сергей Миндадзе.

Песня Frau & Mann вошла в альбом F&M группы Lindemann, вышедший 22 ноября.

Тиллю Линдеманну и Светлане Лободе приписывают роман, также таблоиды говорят о том, что Линдеманн — отец младшей дочери Лободы. Артисты на вопросы об этом предпочитают отвечать уклончиво.

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