Экс-супруг Юлии Началовой стал отцом в третий раз

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Супруга футболиста Евгения Алдонина Ольга родила второго ребенка, передает ТВЦ.

Сейчас маму с дочерью Анжеликой уже выписали из больницы. «Я не планировал сообщать об этом СМИ. Я сейчас только домой вернулся, мы только выписались, поэтому мне сейчас вообще не до разговоров. Спасибо большое за ваше поздравление!» — прокомментировал радостное событие спортсмен.

Первый брак Евгений Алдонин заключил с певицей Юлией Началовой, в отношениях родилась дочь Вера. Брак распался через пять лет после свадьбы.

Кроме маленькой Анжелики, Ольга и Евгений Алдонины воспитывают старшего сына Артема, дочь от Началовой после смерти матери в марте 2019 года много времени проводит с семьей отца.

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