Телеведущаяя Роза Сябитова рассказала, как получила травму на «Форте Боярд». передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Дело в том, что я неудачно упала. Если бы у меня не было сзади коробочки от микрофона… Я ударилась именно об эту коробку, которая у меня была на боку, поэтому и сила удара была сильная. Соответственно, я немножко сбилась с дыхания – мне было сложно дышать», — рассказала Сябитова.

Она уточнила, что «ребро не сломала».

По ее словам, на месте ей сделали обезболивающий укол.

Ранее сообщалось, что Сябитова не справилась с конкурсом «Ветряная мельница», в рамках которого нужно проползти по крутящейся лопасти, вынуть из нее ключ, спрыгнуть в воду и открыть сейф.

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