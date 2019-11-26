Денберел Ооржак отреагировал на свой провал на «Детском Евровидении»

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Представитель России на «Детском Евровидении-2019» Денберел Ооржак, выступавший в паре с Татьяной Меженцевой, отреагировал на неудачу на международном вокальном конкурсе.

Он опубликовал в Instagram совместное фото с напарницей и поблагодарил поклонников за поддержку. «К сожалению, мы не смогли в этом году принести России победу. Но та поддержка, которую я чувствовал каждую секунду, дает уверенность в том, что это только начало», — пообещал молодой артист.

Отдельно мальчик поблагодарил своего наставника — композитора Игоря Крутого.

Финал «Детского Евровидения-2019» состоялся 24 ноября. В музыкальном соревновании победила представительница Польши Виктория Габор.

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