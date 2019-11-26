Режиссер «Звездных войн» пожаловался на утечку сценария

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Режиссер двух последних эпизодов «Звездных войн» Джей Джей Абрамс в беседе с телеканалом Good Morning America рассказал, что сценарий последней части киносаги чуть не продали на eBay.

Джей Джей Абрамс пояснил, что один из актеров случайно оставил свой экземпляр сценария в гостинице, где его нашел уборщик, и о пропаже стало известно только тогда, когда бумаги были выставлены на аукцион.

Кто именно оставил сценарий, режиссер уточнять не стал. Продавец решил вернуть сценарий студии, продан он не был.

Российская премьера фантастического фильма «Звездные войны. Эпизод IX: Скайуокер. Восход» состоится 19 декабря.

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