Тина Тернер рассказала о «втором шансе» в день 80-летия

Певица Тина Тернер к своему 80-летию записала для поклонников видеообращение.

Тернер, чья музыкальная карьера длится уже 60 лет, в последние годы пережила трансплантацию почки и рак кишечника. «Я выгляжу прекрасно. Чувствую себя хорошо. Я пережила серьезные болезни и до сих пор восстанавливаюсь. Как будто жизнь дала мне второй шанс», — поделилась звезда.

Тина Тернер призналась, что счастлива дожить до 80, хотя ее здоровье все еще далеко от совершенства.

Певица пережила трансплантацию почки в апреле 2017 года. Донором стал ее супруг, продюсер Эрвин Бах.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Тина Тернер рассказала о своей первой брачной ночи в борделе

— Тина Тернер перенесла пересадку почки

— Старший сын Тины Тернер совершил самоубийство