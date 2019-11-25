Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау»

Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения некоторым частям фильма Ильи Хржановского «Дау», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что прокатное удостоверение не было выдано четырем фильмам из десяти, остальные же шесть частей цикла получили разрешение беспрепятственно.

Причиной отказа стало наличие в четырех последних сериях проекта материалов, «пропагандирующих порнографию». Как отметила глава департамента кинематографии Ольга Любимова, сценам нельзя было присвоить возрастную категорию 18+, из-за чего пришлось отказать в прокатном удостоверении.

Сообщается, что представитель режиссера отказалась комментировать ситуацию.

Фильм «Дау» — многосерийный проект режиссера Ильи Хржановского, рассказывающий о жизни советского физика Льва Ландау.

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