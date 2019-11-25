Полина Гагарина объяснила, как перепутала Калининград с Краснодаром
Певица Полина Гагарина на шоу «Вечерний Ургант» рассказала, как на концерте в Калининграде в самом начале выступления перепутала город с Краснодаром.
По словам Гагариной, у нее такое случается «от чувств». «Я вышла и хотела сказать: «Я вас люблю!», а сказала: «Вы моя люблю». Потом думаю, господи, да что ж такое! Ну ладно, пусть так и будет: «Вы моя люблю, Краснодар!» И я после этого сказала: «Господи смените певицу, сейчас я позову новую», — цитирует артистку сайт kp.ru.
Полина Гагарина выступала в Калининграде 5 октября на сцене «Янтарного».
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Стали известны гонорары Бузовой и Собчак в соцсетях
— Полина Гагарина покинула студию «Голоса» в слезах
— СМИ рассказали о расценках российских звезд за корпоративы