Полина Гагарина объяснила, как перепутала Калининград с Краснодаром

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Певица Полина Гагарина на шоу «Вечерний Ургант» рассказала, как на концерте в Калининграде в самом начале выступления перепутала город с Краснодаром.

По словам Гагариной, у нее такое случается «от чувств». «Я вышла и хотела сказать: «Я вас люблю!», а сказала: «Вы моя люблю». Потом думаю, господи, да что ж такое! Ну ладно, пусть так и будет: «Вы моя люблю, Краснодар!» И я после этого сказала: «Господи смените певицу, сейчас я позову новую», — цитирует артистку сайт kp.ru.

Полина Гагарина выступала в Калининграде 5 октября на сцене «Янтарного».

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