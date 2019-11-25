Умер актер Театра на Таганке Виктор Семенов

Заслуженный артист России, актер Театра на Таганке Виктор Семенов скончался на 77-м году жизни, сообщается на странице театра Facebook, где артист служил с 1966 года.

В театре выразили соболезнования друзьям и семье Виктора Семенова. О дате и времени прощания с Виктором Семеновым пока не сообщается.

На Таганке Семенов был задействован в спектаклях «Добрый человек из Сезуана», «Мастер и Маргарита», «Гамлет», «Калека с Инишмана» и других. Также актер играл в кино: он снялся более чем в 19 фильмах начиная с 1961 года, включая картины «Золотой теленок» и «Красавец-мужчина».