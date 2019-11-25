Роза Сябитова травмировалась на съемках «Форта Боярд»

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Телеведущая Роза Сябитова пострадала на съемках шоу «Форт Боярд», передает РИА «Новости».

Сябитова не справилась с конкурсом «Ветряная мельница», в рамках которого нужно проползти по крутящейся лопасти, вынуть из нее ключ, спрыгнуть в воду и открыть сейф. Сябитова сорвалась в море и не смогла продолжать испытание.

Шоумен Сергей Шнуров вызвал медиков, которые оказали Сябитовой и диагностировали сильный ушиб. После Сябитова вернулась к игре.

Впервые «Форт Боярд» вышел в телеэфир в 1990 году. Российские звезды участвуют в экстремальном шоу с 1998 года. Съемки проходят в одноименном замке во Франции.

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