Роза Сябитова травмировалась на съемках «Форта Боярд»
Телеведущая Роза Сябитова пострадала на съемках шоу «Форт Боярд», передает РИА «Новости».
Сябитова не справилась с конкурсом «Ветряная мельница», в рамках которого нужно проползти по крутящейся лопасти, вынуть из нее ключ, спрыгнуть в воду и открыть сейф. Сябитова сорвалась в море и не смогла продолжать испытание.
Шоумен Сергей Шнуров вызвал медиков, которые оказали Сябитовой и диагностировали сильный ушиб. После Сябитова вернулась к игре.
Впервые «Форт Боярд» вышел в телеэфир в 1990 году. Российские звезды участвуют в экстремальном шоу с 1998 года. Съемки проходят в одноименном замке во Франции.
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