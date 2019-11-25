Минкульт потребовал взыскать с Серебренникова 133 миллиона

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Министерство культуры поддержало исковые требования к режиссеру Кириллу Серебренникову и другим фигурантам дела «Седьмой студии», передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление в Мещанском суде представителя ведомства Людмилы Смирновой.

Ведомство просит взыскать с подсудимых 133 237 920 рублей. Эту сумму, по версии следствия, ведомство выделило в 2011-2014 годы «Седьмой студии» на театральный проект «Платформа», однако деньги были обналичены и похищены.

По словам Смироновой, в министерстве до возбуждения уголовного дела об ущербе не знали, а его сумма была установлена только в ходе предварительного расследования в результате финансовой экспертизы.

Мещанский суд рассматривает это дело повторно. В сентябре 2019 года суд вернул дело генпрокурору из-за недостатков в обвинительном заключении. Мосгорсуд отменил это решение и направил дело на новое рассмотрение.

Кроме Серберенникова, по делу проходят бывший генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, бывший гендиректор организации Юрий Итин и бывшая чиновница Минкультуры, ныне директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум.

Все они вину не признают и говорят, что выделенные деньги были потрачены на постановки. По их словам, следствие ошибочно вычислило сумму ущерба, исходя только из суммы обналиченного в период работы АНО госфинансирования.

Фигурантами дела «Седьмой студии» являются худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников, директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум, экс-гендиректор АНО «Седьмая студия» Юрий Итин, Алексей Малобродский, бывший главный бухгалтер АНО «Седьмая студия» Нина Масляева.

Всех их обвиняют в хищении 133 млн руб. бюджетных денег, выделенных на развитие современного искусства в России. Свою вину отрицают все, кроме Масляевой.

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