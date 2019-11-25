Кудрявцева объяснила провал России на «Детском Евровидении»

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Телеведущая Лера Кудрявцева объяснила провал российского дуэта на «Детском Евровидении-2019»

Об этом она высказалась в Instagram. «У него полетели ушные мониторы, он показывал пальцем, но увы и ах, и во время выступления он их снял, а значит, не слышал самого себя. Это, к сожалению, случается», — пояснила Кудрявцева, которая вместе с Вадимом Такменевым комментировала конкурс в московском телецентре «Останкино».

Она также поддержала россиян Денберела Ооржака и Татьяну Меженцеву, пообещав им, что у них все впереди.

Представительница Польши Виктория Габор выиграла международный песенный конкурс «Детское Евровидение-2019» c 278 баллами по результатам голосования.

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