Бузову обвинили в краже статуэтки музыкальной премии

<img src="//img.gazeta.ru/files3/729/12481729/Snimok-ekrana-2019-07-06-v-10.21-pic905-895x505-92641.jpg">

В комитете премии «Новое радио», где Ольга Бузова выступала ведущей, заподозрили, что звезда могла по ошибке забрать себе наградную статуэтку.

Как сообщает «Стархит» со ссылкой на представителя пресс-службы премии Антона Коробкова-Землянского, статуэтка нашлась случайно в интервью Ксении Собчак с Ольгой Бузовой. «Ксения замечает игрушки, а затем «иконостас» – специальную полку, где собраны награды Ольги, среди которых мы видим статуэтку, пропавшую на премии «Нового радио», — поделился Коробков-Землянский.

В комитете награды допускают, что награда могла попасть в сумку Бузовой по случайности, однако просят ее вернуть приз. Бузова комментировать ситуацию не стала.

Очередное вручение премии «Новое Радио» пройдет 21 февраля 2020 года на «ВТБ Арене».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Бузова заявила о планах стать матерью

— Стали известны гонорары Бузовой и Собчак в соцсетях

— Продюсер Первого канала ответил на сообщения об участии Бузовой в «Евровидении»