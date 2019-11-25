Бузову обвинили в краже статуэтки музыкальной премии
В комитете премии «Новое радио», где Ольга Бузова выступала ведущей, заподозрили, что звезда могла по ошибке забрать себе наградную статуэтку.
Как сообщает «Стархит» со ссылкой на представителя пресс-службы премии Антона Коробкова-Землянского, статуэтка нашлась случайно в интервью Ксении Собчак с Ольгой Бузовой. «Ксения замечает игрушки, а затем «иконостас» – специальную полку, где собраны награды Ольги, среди которых мы видим статуэтку, пропавшую на премии «Нового радио», — поделился Коробков-Землянский.
В комитете награды допускают, что награда могла попасть в сумку Бузовой по случайности, однако просят ее вернуть приз. Бузова комментировать ситуацию не стала.
Очередное вручение премии «Новое Радио» пройдет 21 февраля 2020 года на «ВТБ Арене».
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