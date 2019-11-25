Новый мультфильм про медвежонка Умку выйдет через 50 лет после оригинального

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«Союзмультфильм» покажет новую серию мультфильма «Умка», передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу студии.

Финальная часть мультипликационной трилогии о белом медвежонке Умке выйдет через 50 лет после выхода первого мультфильма. По замыслу авторов, анимационная работа расскажет «о важности искренней дружбы и теплых семейных взаимоотношений, а также покажет пример доброго отношения к братьям нашим меньшим».

Второй мультфильм «Умка ищет друга» вышел в 1970-м году — в нем медвежонок улетел на поиски друга. «И вот теперь мы наконец узнаем, удалось ли самому трогательному, искреннему и смелому полярному мишке найти своего товарища», — поделилась председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

Режиссеры оригинального «Умки» — мультипликаторы Владимир Пекарь и Владимир Попов. В мультфильме звучала музыка композитора Евгения Крылатова и колыбельная медведицы в исполнении Аиды Ведищевой.

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