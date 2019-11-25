Новый мультфильм про медвежонка Умку выйдет через 50 лет после оригинального
«Союзмультфильм» покажет новую серию мультфильма «Умка», передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу студии.
Финальная часть мультипликационной трилогии о белом медвежонке Умке выйдет через 50 лет после выхода первого мультфильма. По замыслу авторов, анимационная работа расскажет «о важности искренней дружбы и теплых семейных взаимоотношений, а также покажет пример доброго отношения к братьям нашим меньшим».
Второй мультфильм «Умка ищет друга» вышел в 1970-м году — в нем медвежонок улетел на поиски друга. «И вот теперь мы наконец узнаем, удалось ли самому трогательному, искреннему и смелому полярному мишке найти своего товарища», — поделилась председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.
Режиссеры оригинального «Умки» — мультипликаторы Владимир Пекарь и Владимир Попов. В мультфильме звучала музыка композитора Евгения Крылатова и колыбельная медведицы в исполнении Аиды Ведищевой.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Стало известно, когда начнется показ новых серий «Ну, погоди!»
— В новом «Ну, погоди!» появятся дополнительные персонажи