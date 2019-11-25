Тейлор Свифт побила рекорд Майкла Джексона на American Music Awards

Американская кантри-поп-исполнительница Тейлор Свифт получила шесть наград на музыкальной премии American Music Awards (AMAs) и побила рекорд певца Майкла Джексона. Об этом сообщает Reuters.

В этом году исполнительница получила пять наград в номинациях: видео года, любимый поп/рок альбом (Lover), любимая поп/рок исполнительница, любимый современный взрослый исполнитель, исполнитель года. Также она была удостоена звания почетного артиста премии десятилетия.

Как отмечается, Свифт обогнала Джексона по количеству наград, так как у него 24 премии, а у нее уже 29.

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