Лоза оценил конкурс «Детское Евровидение-2019»

Музыкант Юрий Лоза прокомментировал конкурс «Детское Евровидение-2019», который завершился в Польше. Об этом сообщает «Пятый канал».

По словам артиста, он не смотрит этот конкурс, потому что на ущемляются все языки, кроме английского. Лоза добавил, что победа в этом состязании – Пиррова.

«Зачем нам победа, которая не дает права говорить на своем языке», — сказал музыкант.

Также он отметил, что победители не имеют права проводить конкурс у себя на родине на национальном языке.

Международный детский песенный конкурс «Евровидение» прошел в польском Гливице, победительницей стала хозяйка состязаний Вики Габор. Конкурсанты из России, Татьяна Меженцева и Денберел Ооржак, заняли 13-е место.

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