Фильм «Ford против Ferrari» вторые выходные возглавляет российский прокат

Американская спортивная драма »Ford против Ferrari» вторую неделю возглавляет российский прокат. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что за минувшие выходные фильм собрал 108,6 млн рублей, а общие сборы составили 468,8 млн рублей.

Кинолента повествует об американский инженерах, которые должны были сделать спортивную машину в 1960-х годах для 24-часовой гонки. Спорткар должен был стать выносливее, чем Ferrari.

Режиссер картины – Джеймс Мэнголд, а главе роли исполняют Кристиан Бэйл, Мэтт Деймон, Джон Бернтал.

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