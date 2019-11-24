Южнокорейская поп-звезда Гу Хара найдена мертвой
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Поп-звезда южнокорейской эстрады Гу Хара найдена мертвой в своем доме в Сеуле на 29 году жизни. Об этом сообщает CNN со ссылкой на местную полицию.
О причинах смерти пока не известно. В настоящее время полиция проводит расследование по данному факту.
Отмечается, что в мае 2019 года певица была найдена без сознания в своем доме в Сеуле после попытки самоубийства.
В октябре другая корейская поп-исполнительница и актриса Солли совершила самоубийство в возрасте 25 лет. Она поддерживала дружеские взаимоотношения с поп-исполнителем Кимом Джонхеном, покончившим с собой в 2017 году в возрасте 27 лет.
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