Южнокорейская поп-звезда Гу Хара найдена мертвой

Поп-звезда южнокорейской эстрады Гу Хара найдена мертвой в своем доме в Сеуле на 29 году жизни. Об этом сообщает CNN со ссылкой на местную полицию.

О причинах смерти пока не известно. В настоящее время полиция проводит расследование по данному факту.

Отмечается, что в мае 2019 года певица была найдена без сознания в своем доме в Сеуле после попытки самоубийства.

В октябре другая корейская поп-исполнительница и актриса Солли совершила самоубийство в возрасте 25 лет. Она поддерживала дружеские взаимоотношения с поп-исполнителем Кимом Джонхеном, покончившим с собой в 2017 году в возрасте 27 лет.

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