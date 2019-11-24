Технологию меток для защиты экспонатов начали внедрять в музеях России

В российских музеях начали размещать метки на экспонатах для обеспечения безопасности, что в перспективе охватит учреждения культуры по всей стране. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на вице-премьера России Ольга Голодец.

«У нас уже первый этап идет. Сейчас наносятся метки на экспозицию», — рассказала Голодец.

По ее словам, для этого применяется высокотехнологичное оборудование, которое поступает во все музеи России.

Уточняется, что процесс внедрения начался с главных музеев страны, таких как Эрмитаж, Третьяковская галерея, Русский музей и Пушкинский.

Вопрос об усилении мер безопасности в российских учреждениях культуры стал актуальным после того, как в январе 2019 года с временной выставки в Третьяковской галерее была похищена картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым».

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