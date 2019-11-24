Умер актер Давид Бабаев

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Давид Бабаев Давид Бабаев
Давид Бабаев
rusdram.com.ua

Народный артист Украины Давид Бабаев умер в Киеве, сообщает «СТРАНА.ua».

Бабаеву было 76 лет.

«Умер Давид Бабаев… Светлая память…» — говорится в сообщении.

Причина смерти артиста не приводится.

Бабаев много лет работал в Киевском национальном академическом театре русской драмы им. Леси Украинки, а также исполнил свыше 40 ролей в кино.