Путин поздравил Эмира Кустурицу с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил кинорежиссера Эмира Кустурицу с днем рождения, отметив, что его проекты отличает почерк настоящего мастера и творца. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Уважаемый господин Кустурица! Ярко проявляя себя в кинематографе, музыке, изобразительном искусстве, вы заслужили поистине всемирную известность. Ваши проекты всегда оригинальны и самобытны, их отличает почерк настоящего мастера и творца», — сказал российский лидер.

Он также отметил, что глубокое уважение вызывает активная общественная деятельность режиссера, и усилия, направленные на популяризацию русской культуры и сохранение исторической правды.

Эмир Кустурица — известный сербский кинорежиссер и музыкант. 24 ноября 2019 года он отметил свое 65-летие.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Кустурица рассказал о разговоре с Путиным

— Кустурица дал неожиданную оценку работе Путина