Путин поздравил Эмира Кустурицу с днем рождения
Президент России Владимир Путин поздравил кинорежиссера Эмира Кустурицу с днем рождения, отметив, что его проекты отличает почерк настоящего мастера и творца. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Уважаемый господин Кустурица! Ярко проявляя себя в кинематографе, музыке, изобразительном искусстве, вы заслужили поистине всемирную известность. Ваши проекты всегда оригинальны и самобытны, их отличает почерк настоящего мастера и творца», — сказал российский лидер.
Он также отметил, что глубокое уважение вызывает активная общественная деятельность режиссера, и усилия, направленные на популяризацию русской культуры и сохранение исторической правды.
Эмир Кустурица — известный сербский кинорежиссер и музыкант. 24 ноября 2019 года он отметил свое 65-летие.
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